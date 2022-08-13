В Геленджике с начала года отдохнули более 1,5 млн туристов Краснодарский министр Зарицкий: Геленджик с начала года посетили более 1,5 млн туристов

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Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий заявил, что с начала года в Геленджике отдохнули более 1,5 млн человек. По его словам, город является один из флагманских курортов края, сообщает РИА Новости.

Геленджик — один из флагманских курортов Кубани. Он обладает развитой гостиничной инфраструктурой, есть интересные достопримечательности, развлекательные центры, объекты сельского, гастрономического и винного туризма. С начала года город посетили свыше 1,5 миллиона человек, — подчеркнул чиновник.

В августе средства размещения в Геленджике заполнены на 82,5%, добавил Зарицкий. Сейчас в крае обсуждают восстановление 26 закрытых отелей и санаториев. В случае их реконструкции и запуска турпоток получится увеличить ещё почти на 70 тысяч гостей в год, считает министр.

Ранее стало известно, что туры по России на сентябрь — октябрь в этом году начинаются от 22 тыс. руб. на человека (или 9 тыс. без перелёта), а зарубежные путевки (без учета СНГ) — от 60 тыс. руб. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и Арабские Эмираты. По сравнению с прошлым годом туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15%, а по зарубежным странам — на 50–60%.