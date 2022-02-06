В ГД заявили, что регионы «саботируют» создание документа об агрессии собак

Единые критерии немотивированной агрессии бездомных собак разработать невозможно, так как для каждой климатической зоны России они свои, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Таким образом он прокомментировал предложение Генпрокуратуры создать критерии «немотивированной агрессии» бродячих животных, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. Парламентарий назвал инициативу ГП «абсолютно справедливой», отметив, что регионами принятие подобных документов саботируется.

По действующему законодательству каждый регион обязан иметь документ под названием «Критерии определения немотивированной агрессии животных». Это касается не только бездомных, но и домашних животных. И ГП абсолютно справедливо отмечает, что регионами эта часть исполнения ФЗ сегодня саботируется и не исполняется. Я это подтверждаю — практически во всех регионах, за редким исключением, этих документов нет, хотя это документы важнейшие, — рассказал Бурматов.

Спикер добавил, что «Критерии определения немотивированной агрессии животных» являются региональным документом в силу разных климатических условий в субъектах РФ — в Якутии при морозе в 60 градусов по Цельсию и «ветерке» у живущих в лесу собак они одни, а в курортной зоне на черноморском побережье Адлера — другие.

[Поведение бездомных собак] зависит от наличия кормовой базы, стайного инстинкта, помогающего им выживать. Разница температур в несколько десятков градусов. Понятно, что и те и другие [собаки] бездомные, понятно, что их нужно помещать в приют, иначе это закончится плачевно. Я полагаю, что после этой проверки последуют меры прокурорского воздействия в отношении регионов-нарушителей. Их просто обяжут это сделать. Элементарно — агрессивных собак нельзя выпускать из приютов. Они должны отдавать на дожитие, а кто будет оставлять на дожитие, если вы даже не делите их на агрессивных и социальных, — отметил Бурматов.

В ГП не уточнили дальнейшую судьбу животного, которое будет признано «агрессивным» согласно новому закону. В настоящее время по законодательству все безнадзорные животные обязаны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать несъёмную метку, а затем должны быть возвращены в места обитания, если не был найден хозяин.

Ранее стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.