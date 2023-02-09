В ГД выступили против расширения списка опасных пород собак Депутат ГД Бурматов выступил против расширения списка опасных пород собак

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Собака породы акбаш

Расширение перечня потенциально опасных пород собак приведет к тому, что хозяева будут просто подделывать документы на животных, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат объяснил «Парламентской газете», что пострадавшему от нападения собаки все равно, какой именно породы было животное — опасной или нет.

Какая разница будет покусанному, какой породы его покусала собака. Его покусала собака опасной породы, другой породы или беспородная дворняга. Ответ очевиден: если его покусала собака, то ее владелец должен понести ответственность, — подчеркнул парламентарий.

Бурматов уверен, что расширение установленного перечня потенциально опасных собак, который на данный момент состоит из 13 пород, приведет к возмущениям. По словам депутата, с таким решением будут не согласны ни любители животных, ни кинологи. Кроме того, в Минприроды уже поддержали мнение о том, что необходимости в расширении списка нет.

Он также прокомментировал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о выдаче разрешения на владение собаками из перечня. По мнению депутата, все зависит от хозяина, а не от самого животного.

У нас не бывает опасных пород собак. У нас бывают опасные хозяева собак, — заключил парламентарий.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил ввести разрешения на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием. Он подчеркнул, что в скором времени этот вопрос будет проработан с экспертами для установления конкретных мер по владению подобными собаками.