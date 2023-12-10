В ГД раскритиковали идею создания школы отцовства Останина раскритиковала идею создания школы отцовства вместо семьеведения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внедрение в образовательную программу школы отцовства нецелесообразно, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, для изменения школьной программы необходимо провести очень большую работу вместе с Министерством просвещения.

Для того чтобы говорить об изменении школьной программы, нужно провести огромную, трудоемкую работу вместе с Министерством просвещения. Мы работаем над предметом «Семьеведение» около двух лет. Более того, в 43 регионах страны его уже преподают. И тем сенаторам, которые то предлагают отказать женщинам в праве на высшее образование, то хотят изолировать их от воспитания детей, хочу напомнить, что ребенок должен воспитываться в полноценной семье, – рассказала Останина.

Депутат отметила, что, согласно указу президента РФ о сохранении традиционных ценностей, воспитывать ребенка должны и мужчины, и женщины. По ее словам, лишь в таком случае ребенок вырастет с устойчивой психикой и необходимыми качествами.

Кроме того, жизнь ребенку дает все же женщина, кормит его грудным молоком, воспитывает. И поэтому я не понимаю, как можно изолировать ее от воспитания ребенка и возложить эту задачу лишь на мужчину. Только в согласии родители могут воспитать ребенка с устойчивой психикой, необходимыми навыками и умениями, – добавила Останина.

Ранее член Совета Федерации Ольга Епифанова заявила, что создание школы отцовства может стать альтернативой новому школьному предмету «Семьеведение», который может войти в обязательную школьную программу. По ее мнению, женщины не в силах полноценно «вырастить из мальчика мужчину» из-за мягкости и потакания капризам ребенка.

В начале декабря Госдума на пленарном заседании приняла поправки в закон «Об образовании». В частности, речь идет о введении в начальной и средней школе с 1 сентября 2024 года обязательных уроков труда. Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что во время уроков труда девочек надо учить варить борщ, а мальчиков — держать молоток. По его словам, таким образом дети будут готовы к взрослой жизни.