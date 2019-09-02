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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин призвал усилить контроль над производством спортивного питания.

Парламентарий предложил составить перечень веществ, которые можно использовать в составе таких продуктов. Таким образом Говорин поддержал предложение Роспотребнадзора ввести обязательную маркировку на спортивное питание.

Должны быть, мне кажется, в большей степени именно в спортивном питании серьёзные, адекватные возможности контролировать качество тех веществ, которые входят в состав этого питания, — цитирует депутата АГН «Москва».

Говорин подчеркнул, что должен существовать перечень веществ, которые можно использовать для производства спортпитания.

Ранее Роспотребнадзор выступил с предложением ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду.

Как писал News.ru, эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации родителям школьников по правильной организации их питания. По словам специалистов, приёмы пищи должны быть регулярными, еда — свежей и разнообразной. Кроме того, они рекомендовали отказаться от жареных блюд в пользу варёных или запечённых.

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