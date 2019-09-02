Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин призвал усилить контроль над производством спортивного питания.
Парламентарий предложил составить перечень веществ, которые можно использовать в составе таких продуктов. Таким образом Говорин поддержал предложение Роспотребнадзора ввести обязательную маркировку на спортивное питание.
Должны быть, мне кажется, в большей степени именно в спортивном питании серьёзные, адекватные возможности контролировать качество тех веществ, которые входят в состав этого питания, — цитирует депутата АГН «Москва».
Говорин подчеркнул, что должен существовать перечень веществ, которые можно использовать для производства спортпитания.
Ранее Роспотребнадзор выступил с предложением ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду.
Как писал News.ru, эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации родителям школьников по правильной организации их питания. По словам специалистов, приёмы пищи должны быть регулярными, еда — свежей и разнообразной. Кроме того, они рекомендовали отказаться от жареных блюд в пользу варёных или запечённых.