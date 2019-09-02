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Исследователи «Левада-центра» выяснили, что вероятность возникновения акций протеста и забастовок с политическими требованиями допускают примерно треть (30%) населения страны. При этом лично участвовать в политических протестах готовы 20% сограждан.

Ещё больше опрошенных (34%) допускают возможность проведения митингов с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. Принять участие в подобных мероприятиях лично готовы 27 % опрошенных. Однако большинство...