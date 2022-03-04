В ГД предложили призывать на службу в Донбасс противников спецоперации РФ

Депутаты ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму проект закона о призыве на военную службу и отправке в Донбасс россиян, которые были привлечены к ответственности за участие в незаконных митингах и акциях против российской спецоперации.

Вот уже восемь лет продолжаются обстрелы жилых домов, издевательства и геноцид националистического режима Украины над жителями ДНР и ЛНР, в том числе российскими гражданами, которые проживают в этих республиках, — отметили парламентарии в пояснительной записке.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Уголовный кодекс страны предлагается дополнить новой статьёй, санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

3 марта в Белоруссии стартовал второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий. Встреча делегаций проходит в Беловежской пуще. Украинская сторона прибыла на неё на вертолётах.