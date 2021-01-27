В ГД поддержали запрет на изъятие питомцев за долги

https://static.news.ru/photo/765f239c-6149-11eb-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, запрещающих изымать домашних животных за долги, и рекомендовал нижней палате российского парламента принять его в первом чтении.

Документ был внесён на рассмотрение Госдумы в сентябре 2020 года. Авторами инициативы являются глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по экологии Владимир Бурматов, сообщает РИА Новости.

Законопроект содержит изменения в Гражданско-процессуальный кодекс РФ. В нём предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам граждан домашних питомцев, круг которых определён законом об ответственном обращении с животными.

Ранее Бурматов отмечал, что органы власти и организации, которые осуществляют изъятие животных, обычно не имеют необходимых условия для их содержания. Это может привести к гибели животных, а сотрудникам будет грозить привлечение к ответственности за жестокое с ними обращением. Кроме того, законодательство признаёт, что животные могут испытывать боль и страдания от принудительной разлуки с хозяевами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили изымать животных у хозяев, уличённых в жестоком обращении с ними. Парламентарии также высказались за конфискацию животных при иных нарушениях. В частности, в случае содержания в квартирах и на балконах диких и экзотических животных, представляющих потенциальную опасность для окружающих.