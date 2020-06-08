В ГД одобрили идею нанимать на работу в первую очередь граждан РФ

https://static.news.ru/photo/847e84a2-a990-11ea-b740-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник поддержал идею об обязательстве работодателей в первую очередь нанимать граждан РФ.
Граждане России должны иметь преимущество. Мне кажется, это справедливо, — сказал он «Москве 24».
По его мнению, данное предложение позволит бороться с безработицей, возникшей в результате пандемии коронавируса.
Я думаю, это нормально. Во многих странах такая мера введена, — заявил Мельник.
Как ранее писал NEWS.ru, минимальная почасовая оплата труда работников в России на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года может составить 150 рублей в час. Соответствующий законопроект в правительство направили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор от ЛДПР Сергей Леонов.