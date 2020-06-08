Общество

В ГД одобрили идею нанимать на работу в первую очередь граждан РФ

16:50, 08 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник поддержал идею об обязательстве работодателей в первую очередь нанимать граждан РФ.

Граждане России должны иметь преимущество. Мне кажется, это справедливо, — сказал он «Москве 24».

По его мнению, данное предложение позволит бороться с безработицей, возникшей в результате пандемии коронавируса.

Я думаю, это нормально. Во многих странах такая мера введена, — заявил Мельник.

Как ранее писал NEWS.ru, минимальная почасовая оплата труда работников в России на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года может составить 150 рублей в час. Соответствующий законопроект в правительство направили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор от ЛДПР Сергей Леонов.

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