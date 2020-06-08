В ГД одобрили идею нанимать на работу в первую очередь граждан РФ

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Школьникам следует избегать использования мошеннических сайтов, на которых якобы публикуются «правильные ответы» по вопросам ЕГЭ. Высокий балл на экзаменах сможет гарантировать только тщательная подготовка, а не «сливы» в Сети, сообщили представители Роскачества.

Специалисты отметили, что наиболее популярным мошенничеством в период ЕГЭ является предложение приобрести «верные ответы» за деньги в социальных сетях. У наивных выпускников выманивают средства, создавая не только страницы, но и...