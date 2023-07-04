В Госдуме ответили Матвиенко на идею ввести госмонополию на спирт Депутат ГД Леонов призвал ввести госмонополию на спирт, табак и сахар и создать отвечающее за качество алкоголя ведомство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России нужна госмонополия не только на этанол, но и на сахар с табаком, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий призвал создать в РФ ведомство, отвечающее именно за качество спиртного, а не только за лицензирование. Таким образом он прокомментировал идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко обложить акцизом весь производящийся в РФ этанол и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях.

Как представитель ЛДПР скажу: мы постоянно говорили об этом устами Жириновского о необходимости госмонополии на спирт, табак и сахар. Три стратегических продукта, приносящие огромные прибыли всем, но не государству. Должно быть ответственное за качество алкоголя ведомство, Росалкогольрегулирование отвечает за лицензирование, но не за качество спиртного. Тогда ситуация улучшится, — добавил Леонов.

По его словам, «акцизы здесь не причем — это налоги», а снизить число отравлений могут эффективная работа правоохранительных органов.

Все отравления, фактически, происходят из-за контрафактного алкоголя. Если в нем есть метиловый спирт, то, однозначно, человек отравится, будут отравления. Есть технический спирт, который не очищают, со множеством примесей, как правило его и используют для подпольных продаж, и таких точек в любом населенном пункте достаточно. Вопрос, почему они существуют, хотя все о них знают. Но это вопрос не к депутатам, — подчеркнул Леонов.

Депутат отметил, что продажу метанола необходимо «вообще запретить», так как ряд производителей часть продукции выпускает нелегально, не платя налоги.

Одна мера ничего не решит, все спиртное должно продаваться в магазинах и иметь акцизы, а производитель должен отвечать за их качество, — резюмировал Леонов.

Ранее Матвиенко заявила РИА Новости, что необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях. Она добавила, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции – он облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается.