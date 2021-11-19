В ГД допустили новогодние выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

На фоне рекордной инфляции и возможного введения QR-кодов в России могут объявить о новогодних выплатах для пенсионеров. Такое мнение высказал в разговоре с «Секретом фирмы» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, сумма выплат может составить порядка 10-15 тысяч рублей. Парламентарий считает, что сейчас власти нужен «какой-то пряник», чтобы «подкармливать зависимые слои населения».

Как пояснил депутат, на единовременные выплаты правительство может подтолкнуть потенциальное ухудшение настроений в обществе из-за возможного введения QR-кодов для посещения общественных мест.

Перед Новым годом вполне может быть принято решение о выплатах, чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Просто так кормить пенсионеров разовыми выплатами власть не будет, — сказал Обухов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пообещала, что выплаты и пособия россиянам будут увеличены на реальный процент инфляции. Кроме того, будет скорректирован размер материнского капитала на 2022 год.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 9 по 15 ноября ускорилась до 8,1% с 8,07% неделей ранее. Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары, в секторе туристических и регулируемых услуг. При этом в непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, в том числе на 0,26% на автомобильный бензин.