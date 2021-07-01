В ФСО отреагировали на информацию о проблемах с QR-кодами

Федеральная служба охраны (ФСО) прокомментировала информацию о том, что сотрудники ведомства не смогли получить QR-коды для посещения заведений общественного питания. Там заявили журналистам «Интерфакса», что не знают о подобных проблемах.

В ФСО отметили , что все проблемы, связанные с COVID-19, решает оперативный штаб ведомства, который создали ещё в 2020 году.

Глава Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов также рассказал, что не слышал о проблемах с получением QR-кода.

Ранее журналисты РБК сообщили, что сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах.

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. С введением QR-кодов в столичных заведениях выручка упала на 80%. Мэр Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей и включат их в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, льготные кредиты представителям отрасли будут выдавать до конца текущего года.