В Федерации мигрантов рассказали, как купить экзамен по русскому языку
Александр Чеков
Александр Чеков
19:11, 10 ноября 2021
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Экзамены гастарбайтеров по русскому языку покупаются за деньги, обогащая коррупционеров и близких к ним коммерсантов, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на круглом столе в «Парламентской газете». По его словам. экзаменация мигрантов — это целый бизнес, построенный на взяточничестве.
Все, кто выступает за экзамен, — это сначала была маленькая кучка коррупционеров, потом она разрослась. Миллиарды денег там крутятся, это полная, абсолютная профанация. У нас уже 11 аккредитованных вузов, я ответственно заявляю — я могу купить любой сертификат любого из этих вузов в течение недели, это вообще не проблема, — заявил он.
По словам Коженова, такие вузы находят «мутных людей», которые открывают ООО, которое продаёт сертификаты на знание русского языка с доставкой. Он добавил, что услуга стоит «где-то 5500 рублей с доставкой на стройку».
Ранее правительство России почти в два раза увеличило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году: с 14,3 до 27,3. Таким образом, число иностранных рабочих в стране может вырасти на 398 тысяч человек. Это станет рекордным показателем за последние 25 лет.
Ранее сообщалось, что в России введут единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе биометрические показатели.