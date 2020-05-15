В европейской части России потепления в ближайшее время не ожидается

На территории европейской части России резкого потепления в течение ближайших дней не ожидается, сообщил 15 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха будет повышаться постепенно, на один-два градуса.
Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов, —
цитируетВильфанда РИА Новости.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что в Московском регионе 18 мая воздух прогреется до 14 градусов, а на следующий день температура будет на один градус выше.
Как ранее писал NEWS.ru, лето в России будет неоднородным, погода будет изменчива, заявил Вильфанд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен