В Ельцин Центре спокойно отнеслись к перспективе стать иноагентами Ельцин Центр: проверка на иноагентство подтвердит прозрачность организации

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Пресс-служба Ельцин Центра сообщила NEWS.ru, что в организации спокойно отнеслись к проверке со стороны Минюста на предмет иноагентства. Там заверили, что организация работает прозрачно и финансовая деятельность соответствует требованиям закона.

В Ельцин Центре спокойно отнеслись к информации, распространенной в СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко. Вся наша деятельность — и содержательная, и финансовая — осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим уставом. Все финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте, — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что учреждение ежегодно отчитывается о деятельности, в том числе финансовой, перед попечительским советом. В центре уверены, что проверка ведомства по депутатскому запросу закончится без последствий.

Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может, — говорится в сообщении.

Издание O!News сообщило со ссылкой на свой источник, что проверка проводится формально из-за депутатского запроса и признавать центр иноагентом в Минюсте не собираются.

Об интересе министерства к центру сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко. Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял о необходимости вовсе закрыть Ельцин Центр.