«Идеология несовместима»: в Госдуме высказались за закрытие Ельцин Центра Анатолий Вассерман высказался за закрытие Ельцин Центра

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Закрыть Ельцин Центр нужно, так как его деятельность несовместима с идеологией русской цивилизации, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. Он предположил, что Российское военно-историческое общество сможет создать другой музей.

То, что сейчас там преподают — одно из самых агрессивных методов, эта идеология несовместима с русской цивилизацией, соответственно, если мы хотим оставаться цивилизацией, а не превращаться в сырье, то продолжать преподавание с теми взглядами на нашу историю недопустимо. Я не берусь формулировать, что должно быть в Ельцин-центре после приведения его в человекообразный вид, с этим лучше справятся историки, — сказал Вассерман.

Публицист считает, что к реконструкции музея можно привлечь несколько независимых историков, которые помогут создать нечто самостоятельное и независимое от исторического мейстрима.

Ранее режиссер Никита Михалков выразил мнение, что Ельцин Центр необходимо закрыть, так как посетителей вводят в заблуждение о том, что положение дел в России в 90-х поменял первый президент страны — Борис Ельцин.