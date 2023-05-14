Михалков призвал закрыть Ельцин Центр

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выразил мнение, что Ельцин Центр необходимо закрыть, передает РИА Новости. По его словам, посетителей вводят в заблуждение о том, что положение дел в России в 90-х поменял первый президент страны — Борис Ельцин. Он добавил, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента.

Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке — только единственный человек, который пришел и все это поменял, — сказал Михалков.

Он возложил ответственность за задачу по закрытию центра на «Культурный фронт» и добавил, что поверит в необходимость существования этого органа, если Ельцин Центр будет закрыт.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин на XI Петербургском международном юридическом форуме предложил внести в Конституцию России пункт о государственной идеологии. По его словам, сделать это необходимо как можно скорее. Бастрыкин считает, что идущее противостояние с Западом — именно война идеологий.