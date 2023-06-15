Ельцин Центр проверяют на предмет иноагентства Замминистра юстиции Свириденко: Ельцин Центр проверяют на предмет деятельности иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст РФ начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента, передает ТАСС. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко. Он отметил, что проверка начата по депутатскому запросу.

Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет, — сказал Свириденко.

7 июня депутат Госдумы публицист Анатолий Вассерман заявлял о необходимости закрыть Ельцин Центр. По его словам, Российское военно-историческое общество сможет создать другой музей на месте действующей в Екатеринбурге площадки. Депутат считает, что деятельность центра противоречит «русской цивилизации».

В мае о необходимости закрыть Ельцин Центр говорил режиссер Никита Михалков. А 14 июня в Москве КПРФ провела акцию против открытия столичного филиала Ельцин Центра. Участники встречи призвали открывать филиалы центра в аду, а возможность появления организации в Москве назвали «плевком в душу патриотов». Культурный фронт России и актриса Мария Шукшина призывали закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и открыть на его месте Славянский центр.