В Кремле не знают об инициативе закрыть Ельцин Центр Песков: Кремлю неизвестно о предложении открыть «Славянский центр» на месте Ельцин Центра

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение «Культурного фронта России» и актрисы Марии Шукшиной закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и открыть на его месте Славянский центр. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле не знают, чем обусловлены такие предложения.

Нам неизвестно об этих инициативах, мы не знаем насколько, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение у названных общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие, — сказал Песков.

Поводом для комментария стал пост Шукшиной в Telegram-канале, в котором актриса сообщила о создании московского отделения «Культурного фронта России». На заседании отделения председатель конференции Александр Адабашьян предложил добиться закрытия Ельцин Центра, в ответ на что Шукшина предложила открыть на месте Ельцин Центра Славянский центр.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. По мнению политика, в городе лучше открыть исторический, научно-технический или молодежный центр. Зюганов предложил «спокойно прихлопнуть» Ельцин Центр, так как «там просто политическая порнография».