В Екатеринбурге пообещали не повышать цены на проезд в транспорте Власти Екатеринбурга решили не повышать цены на проезд в общественном транспорте

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга не поднимали вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, рассказали NEWS.ru в администрации города. Отмечается, что ранее с подобным предложением выступал депутат, который не имеет никакого отношения к ведомству. В мэрии города добавили, что парламентарий известен своими «громкими заявлениями».

Это заявление депутата, который к администрации города Екатеринбурга отношения не имеет. Никаких планов насчет повышения стоимости проезда в общественном транспорте нет, этот вопрос не обсуждается. Этот депутат известен своими громкими заявлениями различного рода. Никаких оценок по этому поводу администрация давать не будет, — рассказали в администрации.

Ранее уральский депутат Александр Колесников выступил с инициативой о повышении тарифов на проезд в транспорте и предложил направлять вырученные средства на увеличение зарплат водителей. По его словам, это поможет справиться с дефицитом кадров и сократить перебои в движениях трамваев и автобусов. Также Колесников рекомендовал ходить пешком тем, кто не согласен с повышением цен на проезд в общественном транспорте. По словам парламентария, если не поднять стоимость проезда в Екатеринбурге, то транспортная отрасль может не выжить.