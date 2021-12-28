В Екатеринбурге могут задержать экс-мэра Евгения Ройзмана

По сообщениям издания Znak.com, со ссылкой на собственные источники, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может быть задержан в ближайшее время. Недавно за политиком установили наружное наблюдение, утверждает издание. О причинах возможного наблюдения за экс-мэром не сообщается.

Znak отмечает, что в этом году Ройзмана уже судили за участие в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального и «за организацию» митинга 21 апреля и участие в нём. В совокупности Ройзман был оштрафован на 60 тыс. рублей и сутки провел в спецприёмнике.

Я точно знаю, что я не делал ничего плохого. Напротив, я делаю всё, чтобы моя страна была лучше, человечнее. Поэтому я даже гадать не буду, что они могут изобрести. Поводов может быть множество, а причина одна — я не согласен с тем, что происходит в моей стране, и не боюсь говорить об этом вслух, — сказал Ройзман, комментируя информацию о своем возможном задержании.

В октябре Ройзман заявил NEWS.ru, что в России среди оппозиции есть люди, которые не собираются сдаваться. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что в России сохраняется «живая» оппозиция, которая критикует власть.

Ранее американская журналистка CNBS Хедли Гэмбл спросила у российского лидера, есть ли в России «пятая колонна», действительно ли она его так беспокоит, что всех оппозиционеров отправляют в тюрьму. На это Путин ответил, что если посмотреть на уличные протесты, «то вы увидите, что далеко не все в тюрьме».