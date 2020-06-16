В Думе возмутились включением Павла Воли в «пантеон героев» для школьников

https://static.news.ru/photo/361be5d6-afbf-11ea-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр и шоумен Павел Воля вошёл в список личностей, иллюстрирующих материалы к заседанию по президентскому законопроекту о воспитании российских школьников.

Как пишет «Интерфакс», имя актёра фигурирует в разделе «Пантеоны героев. Воспитание на примере» из материала «Великая Россия — система воспитания». Это заметили члены комитета Госдумы по образованию и науке.

Как заявил первый зампред комитета Геннадий Онищенко, Воля — учитель русского языка и литературы, но он при этом матерщинник.

Чему он учит детей вообще и кого мы будем учить на его примере? — удивился он.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что упомянутые материалы не являются «иллюстрацией закона» и, к сожалению, «для некоторых Павел Воля является героем».

Глава комитета Вячеслав Никонов также назвал список личностей «странноватеньким».

21 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые должны укрепить воспитательную составляющую в школах. Само воспитание в поправках связывается с формированием «чувства патриотизма» и уважением к «памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества».

Ранее резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля в своём выступлении высмеял российских чиновников и депутатов. Его жёсткая критика слуг народа взбудоражила Сеть. За два дня ролик с Волей собрал более 5 млн просмотров и более 200 тысяч лайков.

В своём 12-минутном выступлении артист показал с помощью фотографий из соцсетей, каких красоток слуги народа набирают себе в помощники. При этом он усомнился, что девушки оказались на высоких должностях благодаря профессиональным навыкам и качествам, писал NEWS.ru.