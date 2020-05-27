В Думе предложили наказывать за приравнивание СССР к нацистской Германии

https://static.news.ru/photo/aef91604-a024-11ea-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

В Госдуму внесли поправки в УК о наказании за приравнивание СССР к нацистской Германии, а также за возложение на СССР вины за развязывание Второй мировой войны.

Отмечается, что с инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Журавлёв. При этом в правительстве эту инициативу сочли избыточной, поскольку такие действия могут быть квалифицированы по действующей статье УК «Реабилитация нацизма», сообщает ТАСС.

Журавлёв предложил наказывать тех, кто возлагает на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны либо отрицает основную роль СССР в Победе. Таким людям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода, осуждение на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до трёх лет. Их также могут лишить свободы на тот же срок.

Ранее NEWS.ru писал, что фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма стал волгоградец Денис Воронцов, который разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера. Свою вину молодой человек отрицает, однако она подтверждается полученными следствием данными.