В Домодедово из-за непогоды задержано более 50 рейсов.

https://static.news.ru/photo/046e17ce-6dfc-11eb-90ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за сильных снегопадов в Москве нарушилось расписание столичных аэропортов. Большое количество рейсов было задержано или отменено.

В Московском регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полётов, — говорится в сообщении воздушной гавани.

По информации сервиса «Яндекс. Расписания» на 15:50 мск, в Домодедово задержано 57 рейсов и 19 отменено. Задерживаются отправление и прилёт 14 рейсов во Внуково, один отменён. Также 15 рейсов задержано и один отменён в Шереметьево.

Как передаёт «Подъём», пассажиры Домодедово рассказывают, что у входов в бизнес-залы скопились гигантские очереди, людей в терминалах оказалось настолько многие, что некоторые вынуждены сидеть на полу. Тогда как пресс-служба аэропорта сообщает о среднем времени задержки не больше часа.

В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полётов. Проводится регулярная очистка взлётно-посадочных полос во избежание образования гололёда, а также противообледенительная обработка воздушных судов. С учётом этого возможны корректировки времени вылета, среднее время задержки — не превышает часа, — приводит издание сообщение пресс-службы.

Как писал NEWS.ru, для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.