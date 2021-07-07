В депздраве заявили, что пациентам с ВИЧ не могут отказать в вакцинации

В департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали появившиеся в СМИ статьи о том, что пациентам с ВИЧ-инфекцией сложно получить прививку от коронавируса. В официальном комментарии ведомства, поступившем в редакцию NEWS.ru, отметили, что все медики проинформированы о порядке работы с такими пациентами.

Врачи городских поликлиник информированы об алгоритмах работы с разными категориями пациентов, в том числе ВИЧ-инфицированных. Как уже ранее сообщал департамент, заболевание ВИЧ-инфекцией не является причиной медотвода, данной категории пациентов вакцинация от коронавирусной инфекции показана и является лучшим методом доказанной специфической профилактики, — говорится в сообщении.

Тем не менее в депздраве отметили, что готовы провести проверку по факту каждого случая отказа в вакцинации. Там также уточнили, что в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД подобные сообщения не поступали.

В ведомстве подчеркнули, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины можно использовать для профилактики заражения ВИЧ-положительным пациентам. Препараты на таких людях не дают никаких специфических побочных эффектов.

Ранее россияне, заражённые ВИЧ, пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко, что им отказывают при попытке пройти вакцинацию от коронавируса.