В Депздраве раскритиковали идею лечить коронавирус пиявками

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Предложенная депутатом Московской городской думы от КПРФ Еленой Шуваловой идея лечить COVID-19 пиявками вызвала критику в Департаменте здравоохранения Москвы.

По словам главного пульмонолога столичного ведомства Андрея Белевского, к таким методам лечения коронавирусной инфекции не прибегают ни в одной отечественной клинике.

Медик также добавил, что использование пиявок в качестве профилактической меры против коронавируса также не имеет смысла, пишет «Ридус».

Ранее Шувалова заявила, что присосавшаяся пиявка впрыскивает в кожу вещества, оказывающие разжижающий эффект, именно это нужно при лечении пневмонии, вызванной COVID-19.

Как писал NEWS.ru, городская клиническая больница № 52 в Москве оказалась среди лидеров по числу ежедневно выписываемых пациентов с COVID-19. Главный врач Алёна Загребнева связала позитивную статистику с экспериментальной терапией, связанной с уменьшением активности иммунной системы. По её словам ГКБ № 52 стала одной из первых российских клиник, где начали использовать плазму крови переболевших коронавирусом, а также таргетную терапию, которую ранее применяли в лечении ревматологических больных.