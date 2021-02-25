В депздраве Москвы рассказали о готовности к британскому штамму COVID-19

https://static.news.ru/photo/63dbfdd2-7803-11eb-8f11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные медучреждения готовы к возможному распространению британского штамма коронавируса. Они располагают достаточным количеством коек для приёма пациентов. Об этом рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

В ведомстве отметили, что больницы и резервные госпитали имеют всё необходимое оборудование для лечения заразившихся COVID-19. Медучреждения обеспечены персоналом, врачи накопили достаточный опыт борьбы с инфекцией за период пандемии, сообщает РИА Новости.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что британский штамм коронавируса обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих.

Ранее NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова оценила риск заразиться британским штаммом у тех, кто уже переболел COVID-19. По её словам, переболевшие коронавирусом могут не опасаться повторного заражения, больших рисков для этих людей нет.