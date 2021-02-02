В день суда над Навальным в Москве задержали более 120 человек

https://static.news.ru/photo/efcb06a2-653f-11eb-a7bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе Мосгорсуда, где 2 февраля проходит выездное заседание Симоновского суда Москвы по вопросу об изменении наказания для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше», было задержано более 120 человек за участие в несанкционированных акциях в поддержку основателя ФБК.

По состоянию на 13:10 по мск в столице были задержаны 127 активистов, свидетельствуют данные правозащитной организации «ОВД-Инфо».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции начали задерживать граждан, являющихся возможными участниками незаконной акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Людей отправляют в автозаки в районе здания Мосгорсуда.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

В ходе судебного заседания 2 февраля представитель УФСИН попросил суд приговорить Навального к 3,5 года колонии общего режима.