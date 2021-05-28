В деле Голунова появился новый фигурант

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В деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова появился новый фигурант. На пресс-подходе сотрудник издания заявил, что теперь надеется «узнать результаты второго этапа расследования», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Речь идёт о выделении в отдельное производство материалов дела против ещё одного фигуранта — это было озвучено в приговоре. По словам адвоката Голунова Сергея Бадамшина, после приговора организатору и исполнителям они надеются узнать имя заказчика.

Сегодня, 28 мая, Мосгорсуд вынес приговор фигурантам дела Ивана Голунова Денису Коновалову, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу и Максиму Уметбаеву. Они получили наказания в виде от 5 до 12 лет лишения свободы. Все они отправятся в колонию общего режима.

Гражданский иск Голунова был удовлетворён полностью. Со всех подсудимых по отдельности в его пользу взыскано по 1 млн рублей.

В прошлом месяце в ходе прений прокурор запросила наказание для обвиняемых. Так, Игорю Ляховцу, начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, она попросила назначить 16 лет колонии общего режима. Его подчинённым — Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву — по 12 лет колонии общего режима. Единственному из подсудимых, признавшему вину, Денису Коновалову прокурор запросила семь лет колонии.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.