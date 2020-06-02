В ЦИК рассказали об экипировке членов УИК при голосовании на дому

https://static.news.ru/photo/94c803d0-a4c5-11ea-a15e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Коробейникова/РИА Новости

Члены участковой комиссии, приходящие на дом для учёта голосов по поправкам в Конституцию РФ, будут обеспечены защитной экипировкой На них будет халат и перчатки, а лицо будет прикрывать специальный защитный экран. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Он заходит на лестничную площадку, надевает такой лёгкий халат, в удобной обуви, — цитирует её РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент Владимир Путин дал поручение ЦИК и регионам начать подготовку к его проведению.

Памфилова заверила, что в день голосования будут соблюдены все требования, касающиеся безопасности граждан. В частности, число голосующих на участке не будет превышать 12 человек в час, что позволит обеспечить принцип «бесконтактности».

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора дали ряд рекомендаций, касающихся профилактики рисков распространения коронавируса при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. В ведомстве посоветовали обрабатывать дезинфицирующими средствами переносные и стационарные ящики для голосования. Наряду с этим избиркомам рекомендуется оборудовать пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток перед проходом к месту голосования, писал NEWS.ru.