Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»

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Боец группы «Вагнер»

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что набор заключенных в частную военную компанию «Вагнер» прекратился. Предприниматель подчеркнул, что все обязательства перед действующими членами ЧВК выполняются.

Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, — говорится в сообщении.

Ранее в «Конкорде» подтвердили, что набор из исправительных учреждений не ведется уже больше месяца.

Минфин США 20 января признал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Против компании в этой связи ввели ряд санкций. Кроме того, под ограничениями оказались партнеры ЧВК, способствующие ее работе на разных континентах. Активы «Вагнера» в США будут заморожены, а американским предпринимателям запрещено поставлять товары или предоставлять услуги ЧВК.