В Чите завели уголовное дело на мужчину, удерживавшего ребёнка в заложниках

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

СК возбудил уголовное дело против мужчины, который удерживал в заложниках своего 3-летнего ребёнка при помощи огнестрельного оружия в Чите. В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю уточнили, что с ним вели переговоры, а после неизвестного удалось задержать. Позже правоохранители установили личность задержанного, это ранее судимый 36-летний местный житель.

Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» и 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребёнка передали матери, его здоровью ничего не угрожает.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых двое детей, воспитательница и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.