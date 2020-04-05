В Чечне заявили об отсутствии новых случаев COVID-19 за последние три дня

https://static.news.ru/photo/175c0c4e-776a-11ea-8bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/dondelord-2479891

Третий день подряд в Чечне не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Третий день у нас ни одного нового случая коронавируса, это уже хороший показатель, это говорит о том, что меры помогают, народ начинает понимать и соблюдать меры предосторожности, — сообщил глава республики на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

По его словам, городские службы начнут работы по дезинфекции тротуаров. До этого обработке подверглись подъезды домов и центральные улицы Грозного.

Также эта работа будет проводиться в других городах и районных центрах республики, — отметил Кадыров, сообщает РИА Новости.

Всего в Чечне выявлено 36 условно-положительных случаев коронавирусной инфекции, их них 15 подтверждены федеральными лабораториями.

Власти республики ввели режим полной изоляции с 5 апреля. Закрылся въезд и выезд из Чечни, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 в республике запрещено движение транспорта и пешеходов.

NEWS.ru писал, что продовольствия в Чечне хватит на год, а медикаментов в два раза больше, чем требуется. Об этом заявлял Рамзан Кадыров.

Всего в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период умерли 45 человек, выздоровели 355.