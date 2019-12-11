https://static.news.ru/photo/ec270594-1c13-11ea-9adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Союзе чеченской молодёжи прокомментировали заявление режиссёра Александра Сокурова, призвавшего пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым званий Героя России. Как заявил председатель союза Рустам Тапаев, такие разговоры недопустимы, поскольку воспринимаются народом как «нож в спину».

Для меня удивительно, если честно, что такой взрослый и интеллигентный мужчина настолько не понимает, о чём говорит. Люди, про которых он говорил, — это и старший Кадыров, и Рамзан Ахматович, который сейчас глава, — это люди, которые, в первую очередь, воевали, — заявил он в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Он подчеркнул, что эта речь сама по себе является неким призывом к сепаратизму. Тапаев добавил, что режиссёры должны заниматься своей работой и фильмами, а не лезть «в те вещи, которые они не понимают».

Такие разговоры недопустимы, тем более от людей, к которым прислушиваются и мнение которых считают авторитетным, — резюмировал он.

Ранее Сокуров поднял вопрос о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым званий Героя России. Такое заявление режиссёр сделал на заседании Совета по правам человека, обосновав тем, что аналогичную награду получили как «псковские десантники», погибшие в Чечне, сражаясь за единство страны, так и Кадыровы, когда-то воевавшие на стороне сепаратистов. На это Кадыров ответил, что у Сокурова нет своего гражданского мнения, он выполняет чужую волю и задаёт вопросы, которые ему поручили задать чужие люди, писал NEWS.ru.