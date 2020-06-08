В церквях пятидесятников в Москве возобновят богослужения с прихожанами

https://static.news.ru/photo/f53d20be-a999-11ea-8059-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ряховский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

С 14 июня в церквях Российского объединенного Союза христиан веры евангельской — пятидесятников в Москве и не только будут возобновлены богослужения с прихожанами. Об этом в разговоре с журналистами сообщил начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский.

Он отметил, что 14 числа богослужения пройдут на свежем воздухе на территории храмов. В помещениях религиозные мероприятия снова начнут проводить с 23 июня. Снятие ограничений, подчеркнул Ряховский, касается как столицы, так и других городов, руководства которых приняли решении о послаблении мер на фоне пандемии.

Все богослужения с 14 июня будут проводиться с соблюдением норм, рекомендованных ранее санитарными властями: маски, разметка на полу, дистанция, обработка рук, санитайзеры. Сейчас они проходят в онлайн-режиме, — приводит РИА Новости слова начальствующего епископа РОСХВЕ.

Во многих регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, но в ряде субъектов их уже ослабляют. В Москве 8 июня заканчивается режим самоизоляции. С 9-го числа начнут открываться парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещение кладбищ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минкультуры РФ заявило, что возобновление приёма посетителей в учреждениях культуры будет зависеть от решения региональных властей. В скором времени сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций выйдут на работу, чтобы начать подготовку к приёму публики.