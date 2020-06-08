В Минкульте назвали условие для открытия музеев и театров для посетителей

https://static.news.ru/photo/bfc2c16c-a996-11ea-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минкультуры РФ заявило, что возобновление приёма посетителей в учреждениях культуры будет зависеть от решения региональных властей. В скором времени сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций выйдут на работу, чтобы начать подготовку к приёму публики.

Первыми на работу выйдут сотрудники [учреждений], чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Приём посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, — сообщает пресс-служба ведомства.

Во многих регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, но в ряде субъектов их уже ослабляют. В Москве 8 июня заканчивается режим самоизоляции. С 9-го числа начнут открываться парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещение кладбищ.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на ослабление введённых из-за ситуации с коронавирусом ограничений, жители столицы не должны забывать о «режиме самосохранения», напомнил мэр города. Таким образом, самоизоляция для жителей Москвы длилась чуть больше двух месяцев. Этот режим был введён в конце марта.