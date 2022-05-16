В Центробанке придумали, как вернуть деньги, переведённые мошенникам «Известия»: в Центробанке придумали, как вернуть деньги, переведённые мошенникам

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил, что регулятор намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе регулятора. Речь идёт о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Эксперт добавил, что за это время человек может сообщить о мошенничестве, пишут «Известия».

Для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счёт, информация о котором содержится в нашей базе, — поделился Уваров.

Он отметил, что Центробанк также предложил возвращать деньги пострадавшим, даже если перевод на подозрительны банк был совершён. В этом случае вина будет возлагаться на финансовую организацию, которая не учла рекомендации ЦБ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее рассказала про ключевые даты индексации пенсий россиян в 2022 году. Парламентарий отметила, что следующую прибавку к пенсии с 1 августа начнут получать работающие пенсионеры при условии, что работодатель в течении года выплачивал взносы в Пенсионный фонд. Она напомнила, что правительство исполнило обязательства по индексации выплат пенсионерам в первых числах января, февраля, апреля и июня.