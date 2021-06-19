В центре Москвы археологи нашли игрушки XVI века

https://static.news.ru/photo/d10fbc90-d0d2-11eb-8db8-96000091f725_660.jpg Фото: mos.ru

В центре Москвы археологи обнаружили уникальные артефакты XVI века, в том числе шесть глиняных игрушек, пишет mos.ru.

Находку сделали на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде. Здание было построено ещё в 1764 году при Екатерине II на Васильевском луге, который в XVI столетии принадлежал отцу Ивана Грозного Василию III. Специалисты предполагают, что найденные артефакты могли принадлежать местным жителям.

Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички, — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Помимо игрушек был археологи раскопали обломок чернолощеного кумгана — сосуда для умывания и мытья рук. Они также обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и буквами, выцарапанными на его поверхности. Предполагается, что жители могли его использовать при строительстве фундамента дома.

После того как специалисты изучат находки, они передадут их в один из столичных музеев.

В столице в июне начался археологический сезон, который продлится до начала октября. Ранее в центре Москвы, в районе Павелецкой площади был обнаружен клад русских монет XV–XVI веков. Клад из 88 медных монет московской и тверской чеканки нашли в небольшой ямке без какого-либо вместилища. Предполагается, что монеты находились в кошельке или свёртке, которые до нашего времени не сохранились.