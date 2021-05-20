В центре Гамалеи рассказали об испытаниях «Спутника V» на детях

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Испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях могут начаться в ближайшее время. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, два месяца Минздрав пытается решить, в рамках какого регулирования будут внедрять препарат, чтобы исследовать его на несовершеннолетних.

Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию, потому что сама жизнь заставляет задумываться над этим для того, чтобы наших детей защитить, — рассказал он.

Он понадеялся, что «Спутник V» защитит детей как от существующих мутаций COVID-19, так и от тех вариаций, которые могут появиться.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столичной клинике пройдёт три этапа изучения «Спутника V» на детях в возрасте от 14 до 18 лет.

Накануне президент Владимир Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: разработанный в центре имени Гамалеи Минздрава «Спутник V», созданный в центре имени Чумакова РАН «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат будет стоить не дороже 342,36 рубля. Уточняется, что после регистрации цены препарат поступит в гражданский оборот. Таким образом, «Спутник Лайт» станет четвёртой вакциной для профилактики заражения коронавирусом.