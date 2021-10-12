В Британии извинились за публикации о «краже» Россией формулы вакцины

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Американские учёные пришли к выводу, что вкус при коронавирусе теряют около трети пациентов, причём женщины от этого страдают больше. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Потеря вкуса и обоняния с самого начала сопровождали заболевание в качестве наиболее часто встречающегося симптома. Обычно он проходит через несколько недель, реже — месяцев. Исследователи изучили 241 статью с участием...