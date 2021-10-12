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В Британии извинились за публикации о «краже» Россией формулы вакцины

20:00, 12 октября 2021
В Британии извинились за публикации о «краже» Россией формулы вакцины Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global look Press
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В Daily Express и извинились за ложные публикации о «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca для создания препарата «Спутник V». Британская газета уже внесла соответствующие поправки в свой материал.

До нашего сведения дошло, что это (сообщение о краже вакцины. — NEWS.ru) было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины «Спутник V» (НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. — NEWS.ru) — общеизвестна. В статье [опубликованной The Sun] также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций, — говорится в тексте сообщения.

Ранее с «разоблачением» деятельности российских шпионов выступил британский таблоид The Sun. После публикации официального заявления Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) британские таблоиды признали публикации ложными.

Авторы «оригинального» текста в The Sun выпустили исправленную версию текста с цитатами из заявления РФПИ. Daily Express удалила перепечатку и извинилась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал британский таблоид The Sun «глубоко ненаучной газетой».

До этого издание также сообщало, что Франция «украла» почти 5 млн доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для Великобритании. Весной партию вакцины, произведённую в Нидерландах, собирались отправить в Великобританию. Но президент Франции Эммануэль Макрон «вступил в сговор с руководством ЕС» и убедил его, что препарат нужнее во Франции

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