В Болгарии изменились правила приёма иностранцев

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Новые правила въезда иностранцев с 29 января будут действовать в Болгарии, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Все путешественники должны будут представить справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до прибытия. Требование действует до 30 апреля.

Не предъявивших необходимые сертификаты граждан Болгарии и тех, кто имеет вид на жительство, поместят на десятидневный карантин.

Справки не потребуются транзитным пассажирам, водителям автобусов и грузовиков, выполняющих международные перевозки, экипажам морских судов и самолётов, говорится в материалах АТОР.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил NEWS.ru, стоит ли ждать дешёвых туров на Шри-Ланку в ближайшее время. По его словам, пока цены на этом направлении показывают привлекательную динамику. Отели не загружены, а туристов приезжает небольшое количество. С другой стороны, у России пока не восстановлено регулярное авиасообщение с этим государством.