В Балашихе женщинам с симптомами ОРВИ поставили диагноз через дверь

Врач оставила женщинам с симптомами ОРВИ записку с рецептом в дверном замке. Инцидент произошёл в подмосковной Балшихе.
Как
В итоге сегодня вот она как бы пришла. Она ж всунула бумажку? Все, отстаньте! — цитирует издание женщину.
Женщины пояснили, что медик никак не оповестила их о своем прибытии, не провела ни осмотра, ни хотя бы опроса, а диагноз поставила наобум. Позже изданию сообщили, что врач будет наказана, и что рецепт, принятый женщинами в качестве руководства, оказался на обратной стороне бумаги случайно.
Как писал NEWS.ru, июнь станет тем месяцем, когда в Московской области начнётся спад заболеваемости коронавирусом. До конца мая в регионе ежесуточное число прироста заражённых будет оставаться примерно одинаковым.
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