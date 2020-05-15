В Балашихе женщинам с симптомами ОРВИ поставили диагноз через дверь

https://static.news.ru/photo/721c6d58-96e7-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач оставила женщинам с симптомами ОРВИ записку с рецептом в дверном замке. Инцидент произошёл в подмосковной Балшихе.

Как сообщила корреспонденту «Подъёму» жительница микрорайона Железнодорожный, она и её пожилая мать вызвали врача несколько дней назад из-за кашля и повышенной температуры. В регистратуре ей заявили, что у врача много вызовов и она придёт, когда будет возможность.

В итоге сегодня вот она как бы пришла. Она ж всунула бумажку? Все, отстаньте! — цитирует издание женщину.

Женщины пояснили, что медик никак не оповестила их о своем прибытии, не провела ни осмотра, ни хотя бы опроса, а диагноз поставила наобум. Позже изданию сообщили, что врач будет наказана, и что рецепт, принятый женщинами в качестве руководства, оказался на обратной стороне бумаги случайно.

Как писал NEWS.ru, июнь станет тем месяцем, когда в Московской области начнётся спад заболеваемости коронавирусом. До конца мая в регионе ежесуточное число прироста заражённых будет оставаться примерно одинаковым.