В Подмосковье в багажнике такси нашли труп

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В городе Солнечногорске Московской области обнаружили труп в багажнике такси. Водитель машины скрылся, бросив транспортное средство. Скорее всего, происшествие носит криминальный характер, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что между водителями могла произойти перестрелка. Согласно предварительной информации, таксист мог не поделить дорогу с другим участником движения, в результате чего в ход пошло огнестрельное оружие. После он попытался скрыть труп в багажнике своей машины.

Сейчас оперативники разыскивают владельца такси, в котором было обнаружено тело. Подробности происшествия выясняются, в Солнечногорске объявлен перехват.

На юго-востоке Москвы ранее конфликт между двумя мужчинами обернулся перестрелкой. Инцидент на бытовой почве произошел возле дома на Перовском шоссе, был госпитализирован 51-летний мужчина, раненный, предположительно, из травматического оружия.

3 сентября водитель такси, пересекавший перекресток на красный свет, сбил насмерть человека на улице Профсоюзной улице в Москве. Мужчина, который выехал на проезжую часть на моноколесе, от удара скончался на месте. По некоторым данным, он работал доставщиком еды.