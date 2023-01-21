В Azur Air объяснили причину посадки рейса Пермь – Гоа в Узбекистане Власти Индии запретили самолету Azur Air входить в воздушное пространство страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Пермь – Гоа совершил незапланированную посадку в аэропорту Термез в Узбекистане из-за отказа властей Индии разрешить входить судну в воздушное пространство страны, сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Борт продолжит полет с 17:00 по московскому времени.

В компании уточнили, что запрет на вход в воздушное пространство поступил от индийской стороны за полчаса до пересечения государственной границы страны. В связи с этим было принято решение о посадке борта в Узбекистане.

Ранее в Министерстве Гражданской авиации Индии заявили, что причиной инцидента стало поступившее сообщения о якобы наличии взрывного устройства в самолете. Это подтвердила дирекция аэропорта Даболим, сообщив, что собирается направить заявление в полицию в связи с получением анонимного электронного письма о минировании самолета Azur Air, передает ТАСС.

Один из пассажиров рейса рассказал, что сразу после посадки самолет был оцеплен военными и спецтехникой. Опасных предметов и веществ на борту обнаружено не было. У всех пассажиров сначала забрали мобильные телефоны, но спустя некоторое время вернули. В настоящее время они ждут вылета на Гоа. Мужчина пожаловался на то, что здание аэропорта Термез не отапливается и в нем холодно.