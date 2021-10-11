В АТОР призвали продлить программу туристического кешбэка

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили продлить действие программы туристического кешбэка в 2022 году. С соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. Программа увеличивает турпоток в регионы до 25%, сообщается на сайте организации.

В АТОР отметили, что наиболее оптимальным как для туристов, так и для участников рынка станет проведение акции с кешбэком с 10 января по апрель включительно, а также с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа может включать выезды туристов в мае, июне и сентябре.

Туристический кешбэк, помимо финансовой поддержки, позволил россиянам иначе взглянуть на путешествия в межсезонье, туристы оценили возможности, которые даёт отдых в это время года, — говорится в сообщении.

Авторы инициативы также указали на то, что выросло число туристов, которые стали планировать свои путешествия. Согласно проведённому АТОР опросу, 24,4% респондентов не делали этого, пока не узнали о программе кешбэка.

Ранее сообщалось, что в первой половине сентября Ростуризм приостановил продажу туров с кешбэком. В организации объяснили, что сумма, выделенная на поездки этого года, полностью выбрана. Россияне купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд. В ведомстве добавили, что программу планируется запустить и в 2022 году, но только в низкий сезон.