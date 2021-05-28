В АТОР оценили перспективы полного открытия Греции

https://static.news.ru/photo/ec96a3ac-bfb6-11eb-b4e9-96000091f725_660.jpg Фото: Sotiris Dimitropoulos via www.im/Global Look Press

Окончательное решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должны принять оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом и его руководитель Татьяна Голикова. Об этом «360» рассказал глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин.

В настоящее время между Россией и Грецией еженедельно осуществляется только четыре рейса, но это очень мало, считает руководитель АТОР.

До пандемии за год Грецию посещали около миллиона туристов из России. Сейчас ведутся на межгосударственном уровне консультации. Была встреча глав МИД. Но окончательно этот вопрос в компетенции оперативного штаба, — пояснил он.

Специалист напомнил, что между странами сейчас открыто воздушное сообщение. Греция принимает туристов с сертификатом о вакцинации «Спутником V», со справками о перенесённой инфекции или с отрицательными ПЦР-тестами. При этом полететь они могут только в Афины и Салоники. Для восстановления туристического потока нужны прямые рейсы на Крит, Родос, Корфу и в другие курортные места.

22 мая власти Греции приняли решение продлить до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа россиян, которые или прошли вакцинацию, или сдали отрицательный тест на коронавирус, или имеют справку о перенесённом COVID-19 и наличии антител.

Согласно межминистерскому решению, сохранены все условия, отражённые в предыдущем документе, который был утверждён 14 мая. Тогда греческие власти отменили въездную квоту в четыре тысячи граждан РФ в неделю и разрешили посещать страну неограниченному числу россиян при наличии одного из необходимых документов.

Накануне власти Греции предложили запустить с Россией новые авиарейсы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель Министерства иностранных дел республики Никос Дендиас. Он подчеркнул, что предлагаемые нововведения помогут облегчить обмен туристами между странами.