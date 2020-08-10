В АТОР дали прогноз по зарубежному турпотоку в текущем сезоне

https://static.news.ru/photo/a62ee152-dafd-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поток туристов по зарубежным направлениям в текущем сезоне может достичь около 4,5-5 млн человек, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн пресс-конференции.

По её словам, это «очень оптимистичная картина», однако точные цифры сложно назвать до конца года даже с учётом определённой погрешности.

Также наблюдается существенный рост спроса на зарубежные направления среди туристов, планирующих отдых самостоятельно, а не с помощью туроператоров. В АТОР связывают это с открытием рейсов в Стамбул — город с «хорошей разлёткой». Оттуда путешественники могут направиться по разным направлениям, в том числе страны, в которые разрешён въезд россиян.

Мы знаем, что есть оживление некоторое спроса на бронирование отелей на Мальдивах. Есть туристы, проявляющие интерес после того как Черногория объявила о том, что готова принимать российских граждан на рейсы через Стамбул, — цитирует Ломидзе RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство «Аэрофлота» сообщило об отмене 87 рейсов в иностранные города из-за пандемии коронавируса. Однако в девять из них авиакомпания по-прежнему продолжает осуществлять полёты.

С 27 марта в России из-за пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. С 1 августа россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. С 8 по 15 августа «Аэрофлот» планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк и по одному — в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес.