В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

https://static.news.ru/photo/0f4f71b6-cf45-11ea-9d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: podslushano_astra/vk.com

Детский лагерь под Астраханью приостановил работу из-за вспышки коронавируса. Коронавирус обнаружили у пяти сотрудников учреждения.

С сегодняшнего дня, 26 июля, детский лагерь «Астраханские зори» приостановил свою работу в связи с выявлением у пяти сотрудников учреждения положительных результатов анализа на COVID-19, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что все инфицированные работники помещены в изолятор. У них отсутствуют клинические симптомы заболевания.

Все дети и персонал лагеря обследуются в Приволжской и Камызякской больницах, они будут наблюдаться по месту жительства как контактные лица.

Как писал NEWS.ru, путёвки москвичей в летние детские лагеря других регионов будут перенесены на 2021 год из-за пандемии. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, несмотря на то что путёвки были продлены до конца 2020 года, лучше рассчитывать на отдых в следующем году.