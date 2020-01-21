https://static.news.ru/photo/ac960cba-3c46-11ea-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

В интернете появилось объявление о продаже геологической находки, которую продавец считает окаменелым яйцом динозавра.

Объявление разместил житель Архангельска. По его словам, яйцо он нашёл на берегу реки Онега в Архангельской области. Продавец утверждает, что внутри находки можно увидеть зародыш ящера. Стоимость яйца он оценил в 770 777 рублей.

Окаменелое яйцо динозавра с зародышем, тероподы, очень редкая находка, 65−120 миллионов лет, — гласит объявление.

Его автор объяснил продажу яйца тем, что ему нужны средства на лечение. На экспертизу он свою находку не отдавал. Продавец уверен, что образование ветеринара даёт ему возможность судить о подлинности яйца, передаёт « Ридус ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что одними из главных научных версий причин вымирания динозавров были столкновение Земли с астероидом и вулканическая активность. Учёным из Йельского университета в США удалось доказать, что масштабного извержения вулканов было недостаточно для исчезновения гигантских рептилий, а вся ответственность за их вымирание лежит на астероиде.