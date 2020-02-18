https://static.news.ru/photo/2ff08ab4-5230-11ea-9fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vianney Le Caer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Террористические организации получают деньги от доходов онлайн-казино, хищений с помощью подставных интернет-магазинов и фишинговых атак. Об этом заявил глава Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) Андрей Новиков.

На 13-м совещании руководителей антитеррористических центров государств — участников Содружества он отметил, что каналы финансирования боевиков трансформировались.

Использование террористами для получения доходов средств от онлайн- казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляет вектор борьбы с финансированием боевиков в виртуальную среду, — цитирует Новикова ТАСС.

При этом, по словам главы АТЦ СНГ, природа терроризма сохранилась, а вот практика его реализации приобрела совершенно новое качество. Новиков связал данную динамику с новыми технологиями, которые требуют нового подхода, в том числе и в сфере борьбы с терроризмом.

Как писал NEWS.ru, ранее в Алма-Ате задержали экстремистов, готовивших террористическую атаку. В месте проживания задержанных обнаружены самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, холодное оружие и смартфоны со съёмкой планируемых мест терактов.