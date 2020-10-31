В Англии девочка плакала «кровавыми слезами» из-за редкого заболевания

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Девочка Милли из городка Данстейбл на востоке Англии, которой через два месяца исполнится два года, страдает из-за редкого заболевания. Вместо привычных солёных слёз из её глаз время от времени течёт настоящая кровь.

Когда Милли появилась на свет, её родители — 30-летняя менеджер по поддержке бизнеса Нина и её муж Алекс, сильно удивились опухшей брови новорождённой. Позже врачи установили, что это лимфатическая мальформация — доброкачественная опухоль, состоящая из кист, которые, в свою очередь, заполнены жидкостью.

Врачи заверили родителей, что опухоль никак не отразится на зрении девочки, но лечение можно начинать только после наступления двухлетнего возраста. Но вскоре выяснилось, что подобные опухоли могут кровоточить — а это уже серьёзно мешало зрению малышки.

Родители отправили Милли на курс склеротерапии, которая применяется для сокращения кровеносных и лимфатических сосудов через введение специальных препаратов. Первый курс оказался болезненным — над глазом появился большой отёк, который едва не вытолкнул глаз из глазницы и вызывал рвоту от боли.

После следующих курсов, между каждым из которых проходило шесть недель, кисты за глазом Милли почти исчезли. Но, как отметили лечащие врачи, в будущем проблема может вернуться — из-за гормональных изменений, вызванных половым созреванием и беременностью.

Сейчас родители рассказывают о судьбе своего ребёнка в социальных сетях, чтобы повысить осведомлённость окружающих о редком заболевании, пишет таблоид The Sun.

Как сообщал NEWS.ru, генетик, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова прокомментировала сообщения о новом «смертельном заболевании», которому учёные дали название VEXAS.